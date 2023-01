Giulia Salemi, attaccata da Luca Onestini: la replica dell’influencer

Come oramai noto al pubblico, in questa settima edizione del GF Vip anche Giulia Salemi è presente in studio in una veste del tutto nuovo. Al contrario di quanto accaduto negli anni precedenti, il reality ha deciso di far interagire anche il web durante la puntata ed è proprio l’influencer ha dare voce al popolo dei social.

Una volta conclusa l’ultima puntata del programma, andata in onda lunedì sera, Luca Onestini ha attaccato duramente la ragazza. La compagna di Pierpaolo Pretelli, però, ha deciso prontamente di replicare su Twitter.

LA REPLICA DI GIULIA – Sia dentro la casa più spiata d’Italia che fuori, Giulia ha dato prova di non avere peli sulla lingua. Non li ha avuti nemmeno dopo il duro attacco di Onestini, a cui non sono affatto andati giù i tweet scelti dall’influencer italo-persiana durante l’ultima puntata.

Alla Salemi non sono di certo sfuggite le velenose parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, a cui ha deciso di rispondere attraverso un tweet: “Caro Luca Onestini, io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”.

L’ATTACCO DI LUCA – Al contrario di quanto accaduto durante la sua prima esperienza al GF Vip, questa volta Onestini si trova spesso al centro delle critiche. Inoltre, a Luca ha avuto da ridire sui commenti degli utenti del web che Giulia Salemi ha deciso di leggere in studio. Il gieffino ha accusato l’influencer di essere di parte, dato che è amico di Soleil Sorge, ex fidanzata del vippone:

“Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.

È innegabile che l’ex tronista è attualmente al centro delle polemiche. A una gran fetta del pubblico del reality, infatti, non è affatto piaciuto il comportamento che Luca ha avuto nei confronti di Nikita Pelizon. A peggiorare la situazione è stato l’intervento di mamma Carla, che ha voluto fare una sorpresa al figlio.

La donna si è scagliata contro Antonino Spinalbese e, in particolar modo, contro Nikita. Molti utenti dei social hanno giudicato come inappropriato e inopportuno il discorso della signora, anche lei aspramente criticata sul web.