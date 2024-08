Giulia Salemi, clamorosa gaffe della mamma Fariba: svelato il sesso del bebè

Poco più di un mese fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Sebbene l’amata coppia del GF Vip abbia tentato di mantenere segreto il sesso del bebè, a svelarlo è stata Fariba Therani, che si è lasciata sfuggire un clamoroso spoiler.

GAFFE DELLA MAMMA FARIBA – Nonostante alcuni periodi di crisi che hanno rischiato di portare alla rottura, tra Pierpaolo e Giulia prosegue più che a gonfie vele. Più innamorati che mai, i due ex protagonisti del GF Vip si preparano ad accogliere il loro primo. Ad annunciarlo sono stati proprio loro, attraverso i loro canali social.

Annunciata la gravidanza, l’influencer italo-persiana e l’ex velino hanno deciso di mantenere ancora segreto il sesso del bebè. Molto probabilmente la coppia sta attendendo di festeggiare il gender reveal, molto in voga tra i vip e non, oppure vogliono mantenere riservata almeno questa informazione.

Nonostante tutto, però, i propositi dei futuri genitori sono sfumati a causa di una clamorosa gaffe che Fariba, mamma della Salemi, ha fatto nelle sue IG Stories. Recentemente, l’ex naufraga ha condiviso alcuni scatti della cameretta del bambino in arrivo. A non sfuggire all’occhio attento degli utenti, però, sono stati i colori scelti per la stanza.

I colori scelti per la cameretta sono sui toni del rosa, beige e del bianco. Sebbene non sempre il colore indichi il sesso del bebè, in molti credono che la seguitissima coppia del GF Vip sia in attesa di una bambina.