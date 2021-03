Giulia Salemi, costume simile a quello di Eleonora Rocchini: spunta un’inaspettata segnalazione

Protagonista dell’ultima edizione del GF Vip, Giulia Salemi è tornata nuovamente al centro dell’attenzione social. Il motivo? In questi giorni è uscita la sua prima linea di costumi da bagno, SMMR. L’influencer italo-persiana non è stata l’unica a buttarsi nel mondo della moda. Anche Eleonora Rocchini, ex volto di Uomini e Donne, ha lanciato il suo brand: Maison Roel.

Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che in entrambe le linee sia presente lo stesso quasi identico bikini. A farlo notare sono stati gli utenti di Instagram, creando il caos sui social. Chi ha copiato chi?

LO STESSO CAPO – Il bikini presente nella linea della Salemi è un due pezzi nero, con anelli sui fianchi e al centro del decolleté. Il bikini è unito da alcuni laccetti che si intrecciano sulla pancia. Mulan, così chiamato il modello, si può scegliere tra tre colori: nero, bianco e marrone. Come è possibile vedere dal sito di SMMR, il capo è del valore di 60 euro.

La Rocchini, che aveva fatto discutere per un’immagina scattata per la promozione di Maison Roel, l’ha chiamato Angelina. Le differenze con quello di Giulia? Nel suo bikini è presente un piccolo pennacchio con frange e costa 90 euro.

LA SEGNALAZIONE DEL SITO CINESE – E se in molti hanno iniziato a chiedersi chi ha copiato chi, a ribaltare totalmente la situazione è l’ultima segnalazione giunta sui social. Cercando sul web, qualche utente di Instagram ha trovato lo stesso identico bikini anche su un sito cinese, prezzato 8 euro (6 euro con lo sconto). Pura coincidenza o entrambe hanno preso ispirazione da questo sito?