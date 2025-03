Giulia Salemi: “Dopo il parto sono stata male. Pierpaolo? Mi ha aiutata molto”

Giulia Salemi è diventata mamma lo scorso 10 gennaio. Lei e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi al Grande Fratello Vip, hanno dato il benvenuto al piccolo Kian, ma hanno scelto di condividere la notizia solo una settimana dopo, il 17 gennaio, tramite una serie di scatti pubblicati sui social. Una decisione presa per tutelare la privacy di un momento delicato, segnato anche da alcune difficoltà post-parto.

“Sono stata male” – In un’intervista a Cosmopolitan Italia, Giulia ha raccontato quanto la maternità l’abbia cambiata. “In tutto: quando diventi mamma puoi essere preparata al peggio – il vomito, il reflusso, le notti insonni – ma non mi aspettavo quanto sarei cambiata interiormente. Prima somatizzavo tutto, ora nulla mi tocca come prima. Le priorità sono cambiate. Kian è al primo posto su tutto, lo guardo e mi commuovo”.

L’influencer ha scelto di vivere con ironia anche i momenti più complessi, evitando di condividere sui social la fatica della gravidanza o le difficoltà legate al trasloco affrontato durante l’ultimo trimestre. “Va bene così. Se ne parlo, preferisco farlo con leggerezza. Non voglio appesantire chi mi segue”.

Il parto, però, non è stato semplice. “Stavo molto male, avevo forti dolori. Pierpaolo mi ha aiutata anche a tornare a camminare”. Quei momenti, ha spiegato, li ha vissuti in una sorta di bolla privata, prima di raccontarli pubblicamente con il suo solito tocco ironico.

Accanto alle sfide, Giulia ha scoperto una nuova versione di sé: più serena, meno schiacciata dall’ansia, pur restando consapevole delle sue fragilità. “Sono insicura, ho paura di tante cose. Sto imparando tutto giorno dopo giorno. Le prime notti sono state durissime. All’inizio mettevo i pannolini al contrario, non sapevo nulla. Se potessi tornare indietro, vivrei la gravidanza con più leggerezza. Ma è un ruolo che si impara, viene naturale”.

Per il futuro di Kian, ha le idee chiare. “Vorrei insegnargli che la famiglia perfetta non esiste, che nulla è come sembra. I miei genitori mi hanno trasmesso l’importanza del lavoro e del sacrificio. Io e Pierpaolo veniamo da famiglie umili, tutto ciò che abbiamo oggi lo abbiamo costruito con fatica”.

Infine, ha parlato anche del rapporto con Pretelli, già padre di un altro bambino. La sua esperienza, racconta Giulia, è stata d’aiuto nei momenti più difficili. “Mi prende in giro con affetto e rende tutto più leggero. Stiamo cercando un nuovo equilibrio. Abbiamo scelto di essere genitori e sapevamo cosa ci aspettava. Questo ci ha preparati molto”.