Giulia Salemi è in dolce attesa? La IG Story fa sognare i fan

Conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono più separati. A dispetto delle critiche ricevute durante la loro avventura nel reality, il loro amore non ha fatto altro che divenire sempre più forte. Recentemente i Prelemi sono tornati al centro della cronaca rosa per una IG Story condivisa dall’ex velino.

GIULIA IN DOLCE ATTESA? – Sempre molto attivi sui social, Giulia e Pierpaolo condividono spesso i loro momenti di coppia con i follower. È stata proprio una IG Story di Pretelli a scatenare il gossip, facendo sognare i tantissimi fan della coppia.

Nella storia su Instagram incriminata si vede Pierpaolo che bacia la pancia della Salemi. Dal canto suo, l’influencer italo-persiana lo guarda con dolcezza. Ad accompagnare il breve video è la frase: “My happy place in the world“, ovvero “il mio posto felice nel mondo”.

Davanti a queste immagini, i fan dei Prelemi hanno subito iniziato a pensare che Giulia sia in dolce attesa. Sarà davvero così? Da tempo, inoltre, si vocifera che i due abbiano in progetto di convolare a nozze, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Riguardo l’ipotesi su una possibile gravidanza di Giulia Salemi, sia lei che il compagno non hanno lasciato alcun commento. In attesa di una loro dichiarazione, i fan dei Pralemi, sui social, si sono mostrati entusiasti davanti a questa possibilità.