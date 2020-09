Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, sommerse dalle critiche. Parla Deianira: “È una cosa assurda…”

Finite al centro della bufera social sono Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, colpevoli di aver compiuto un gesto per niente adatto durante questo delicato periodo. Ad attaccarle maggiormente è stata la nota opinionista Deianira Marzano, sottolineando la mancanza di rispetto da parte delle due ragazze.

IL VIDEO – Tramite le IG Stories, la Marzano ha voluto condividere un video con protagoniste le due ex gieffine. In questo breve filmato si vedono Paola e Giulia addentare lo stesso dolce, scambiandosi così le rispettive salive. Un comportamento non proprio corretto in piena pandemia, dove la saliva risulta uno dei veicoli di contagio.

“È una cosa assurda…” – Il gesto delle due ragazze non è certo passato inosservato, portando scompiglio sui social. A parlare è stata soprattutto Deianira Marzano, mostrando il video incriminato, commentando subito dopo:

“È una cosa assurda in un momento così delicato dove i bambini a scuola saranno privati anche forse quasi della ricreazione, si passano il mangiare con la saliva in bocca…”.

In molti hanno pienamente concordato con le parole dell’influencer. Da parte di Paola Di Benedetto e Giulia Salemi non è stata rilasciata alcuna dichiarazione riguardo alla bufera creatasi attorno al loro video.