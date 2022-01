Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, morto giovane fan: le loro toccanti parole

Nelle ultime ore Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno affrontando un momento difficile. La coppia, come intuito dai social, sta affrontando la scomparsa prematura di un loro caro fan.

LE TOCCANTI PAROLE – Nelle scorse ore è venuto a mancare Niccolò a soli 18 anni. Amministratore della pagina Instagram teampierpaoloofficial, il giovane è stato tra i primi sostenitori della coppia Prelemi. Inoltre, con il tempo Nicolò aveva instaurato un rapporto di amicizia con Pierpaolo e Giulia.

Venuti a sapere della tragica notizia, i due ex volti del GF Vip hanno subito dedicato delle toccanti parole al loro giovane sostenitore. Su Twitter la Salemi ha scritto:

“Siamo davvero legati ad ognuno di voi. Alcuni li conosco personalmente da anni, altri non li ho mai incontrati ma è come se vi conoscessi da sempre. Oggi il dolore è grande e per questo ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio figlio.Ciao Niccolò”.

Nelle sue IG Stories Pretelli ha deciso di condividere il profilo del ragazzo, accompagnando la serie di foto con una toccante dedica: “Dover abbandonare questo mondo così in fretta è una cosa che non si spiega. Ciao Niccolò. Un abbraccio ai tuoi cari. Grazie per tutto”.

Da come si legge su 361magazine, Niccolò ha perso la vita a causa di una polmonite da Covid. Si è così ipotizzato da i tanti commenti giunti alla coppia Prelemi. Sempre sui social, da quanto scritto da Fariba Tehrani, Pierpaolo ha tentato nei giorni precedenti a mettersi in contatto con il fan. Purtroppo i due non hanno potuto parlare prima che avvenisse il tragico evento.