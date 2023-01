Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, su Luca Onestini: “È un grande stratega”

In una recente intervista, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno voluto dire la loro su alcuni concorrenti della settima edizione del GF Vip. In particolar modo, la coppia ha avuto molto da ridire sul comportamento di Luca Onestini nei confronti di alcune gieffine.

“È un grande stratega” – Giulia e Pierpaolo sono nuovamente tornati al GF Vip, ma questa volta in altre vesti. La Salemi, infatti, dà la voce al popolo dei social, mostrando alcuni dei commenti che il pubblico fa su Twitter. Pierpaolo, invece, insieme a Soleil Sorge conduce il GF Vip Party.

Ospite di a Casa Chi, l’ex velino di Striscia la Notizia ha commentato alcuni dei concorrenti di quest’ultima edizione del reality. Tra i gieffini di cui ha parlato, Pretelli ha detto la sua su Luca Onestini:

“Onestini rimpiangerà molto Soleil nelle prossime settimane. E ho detto tutto. Sonia la vedo molto agguerrita contro di lui. Devo dire che è un grande giocatore, un grande stratega. Anche lui un personaggio. A me personalmente non sta particolarmente simpatico, non penso che lui sia totalmente vero con i suoi approcci con le ragazze, basta vedere quello che ha fatto con Nikita, il profumiere e poi l’ha respinta. Con Oriana gioca, scherza. Ci sta prendendo per i fondelli”.

A concordare con questa idea è stata anche la Salemi. In una recente intervista al settimanale Chi, fatta con il suo compagno, l’influencer italo-persiana ha così commentato il comportamento di Onestini: “Luca non mi piace molto come si sta comportando. Non mi piace come ha trattato Nikita, ha parlato male di Oriana, posso dire lo stesso di Antonino con Oriana.”