Giulia Salemi e Shiva: nuovo amore in arrivo?

Si vocifera da diverso tempo che Giulia Salemi sarebbe presa da un altro ragazzo. Si tratterebbe di Andrea Arrigoni in arte Shiva. Alcuni però hanno notato anche qualcos’altro di strano, scopiamo insieme cosa sta accadendo.

GIULIA SALEMI E SHIVA: NUOVO AMORE PER LA WEB INFLUENCER? – Le voci circa un presunto di interesse di Giulia per Shiva sarebbero dovute a diverse situazioni che hanno notato sui sociale e fatte poi notare da veryinutilpeople.it. I due spesso, infatti, escono insieme e trascorrono molto tempo l’uno accanto dell’altro.

Per questo, infatti, e per la complicità che si evince tra i due, in molti hanno pensato che stessero insieme. Ma alcuni fan avevano notato qualcosa di strano che non lasciava intendere una storia tra Giulia e Shiva, scopriamo insieme quali.

GIULIA SALEMI E SHIVA: STANNO INSIEME OPPURE NO? – Alcuni hanno notato che Giulia seguiva gli amici di Shiva sui social, ma non seguiva lui. Questo naturalmente ha fatto pensare perché se fossero stati insieme sicuramente l’avrebbe seguito.

Oggi, una fonte di Vip ha dichiarato, una volta per tutte, la verità su Giulia Salemi e Shiva. I due pare che non stiano ancora insieme ma che si trovino molto bene insieme. Nascerà del tenero presto tra i due? Chi può dirlo! Non ci resta che attendere altre dichiarazioni da parte dei diretti interessati per scoprirlo. Intanto, qui le foto dei due insieme.