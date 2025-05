Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci ospite del suo podcast? Le indiscrezioni

Stando alle ultime voci di corridoio, Giulia Salemi sarebbe pronta a stupire i fan del suo podcast. L’influencer, infatti, avrebbe invitato Elisabetta Gregoraci come ospite in una puntata di Non lo faccio x moda, suo podcast.

PACE FATTA? – Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha annunciato un possibile ospite del noto podcast della Salemi. Stando a quanto rivelato dall’esperta di gossip, la Gregoraci potrebbe essere presente in una delle nuove puntate di Non lo faccio per moda.

Ad oggi, però, si tratta di una semplice indiscrezione. Nonostante ancora non ci sia stato alcun annuncio ufficiale che confermi questo rumor, la notizia è presto finita al centro dell’attenzione visti i trascorsi tra le due donne.

In passato il rapporto tra Elisabetta e Giulia è stato tutt’altro che roseo. Durante il loro percorso al GF Vip, non è mancato lo scontro in diretta per via della nomination dell’influencer nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. Inoltre, all’ex gieffina non erano andati giù alcuni atteggiamenti che la Salemi aveva avuto nei confronti di Briatore.

A distanza di cinque anni, stando allo scoop lanciato dalla Marzano, le due ex concorrenti del GF Vip avrebbero lasciato alle spalle quanto accaduto in passato. Non resta altro, quindi, che attendere nuovi aggiornamenti.