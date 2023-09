Giulia Salemi, furiosa con i giornalisti: “Non mettetemi in bocca parole che non ho detto”

Nei giorni scorsi a finire al centro dell’attenzione dei social è stata Giulia Salemi per una frase che ha rilasciato durante la Fashion Week a Fanpage.it. In quest’occasione all’influencer è stato chiesto il suo parere sulla nuova edizione del Grande Fratello, spiazzando i fan per la sua risposta. L’influencer ha deciso di intervenire sui social, sbottando contro i titoli clickbait.

“Non mettetemi in bocca parole che non ho detto” – Nei mesi scorsi Giulia aveva annunciato la sua assenza in questa nuova edizione del GF, specificando che dietro questa sua decisione non c’erano stati dissapori con la produzione o con Alfonso Signorini. Nonostante attualmente l’influencer sia approdata in Rai, la Salemi ha voluto ringraziare il conduttore e il reality per il successo e l’occasione che le hanno dato in questi anni.

Visti questi precedenti, in molti sono rimasti spiazzati dalle recenti dichiarazioni di Giulia Salemi che sono state riportate sul web. Nello specifico, intervistata da Fanpage.it la ragazza avrebbe rilasciato un secco “no comment” riguardo la nuova edizione del reality. Questa risposta è ovviamente divenendo virale, venendo commentata dal popolo del web e infastidendo non poco l’ex gieffina.

Dato il caos che si è scatenato attorno alla sua risposta, la Salemi ha deciso di intervenire sui social. Attraverso le sue IG Stories, l’influencer italo-persiana ha voluto chiarire la questione e spiegare la sua versione dei fatti:

“‘Ragazzi, scusate, devo andare…’ è diventato ‘No comment’. Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto. Nonostante fossi davvero di corsa, perché questa è una settimana frenetica dove si vive a 100 all’ora, dico comunque di sì, perché il tema mi sta a cuore. L’intervista è anche bella ma, come spesso accade, la mia gentilezza ed educazione che ha ispirato la fantasia dei giornalisti cinici in cerca di clickbait cambiando una frase che ovviamente diventa titolo da strumentalizzare da una stampa poco attenta alla verità e più interessata al clamore. CHE NESSUNO SI PERMETTA di mettermi in bocca parole per creare zizzania nei confronti di un programma e di un conduttore a cui devo solo gratitudine. Grazie!”