Giulia Salemi ha il truccatore in casa? Arriva la risposta dell’influencer

Nonostante la pausa nazionale a causa dell’emergenza Coronavirus, sono tanti i programmi che vanno in onda tramite social oppure in collegamento con gli ospiti. Oggi durante la diretta di Pronto Detto Fatto con Bianca Guaccero, ospiti Costantino Della Gherardesca, Nicole Rossi e Giulia Salemi.

GIULIA SALEMI SMENTISCE LE VOCI CHE CIRCOLANO SU DI LEI – La bella influencer italo-persiana è stata coinvolta ultimamente da una polemica. Pare che in molti abbiano accusato la Salemi di avere il truccatore in casa e apparire sempre perfetta, pertanto violare le leggi stabilite dal DPCM del 9 marzo.

L’influencer, durante la diretta con la Guaccero, ha dato consigli per un trucco impeccabile e ha approfittato di questo tutorial per mettere a tacere definitivamente queste voci. “Non è così, ragazzi, la signorina si sa truccare anche da sola!” ha tuonato Bianca Guaccero in sua difesa, anche lei accusata di avere l’estetista e il parrucchiere in casa.

Successivamente, Giulia ha ammesso: “Devo ammettere che alcune volte Matteo, il mio best friend, mi trucca. Sa fare veramente di tutto”. Giulia Salemi, essendo una nota modella e influencer, conosce tutti i trucchi del mestiere e la Guaccero le ha fatto una proposta imperdibile.

BIANCA GUACCERO INVITA NUOVAMENTE GIULIA SALEMI – La Guaccero è rimasta piacevolmente colpita dal talento di Giulia Salemi e così le ha proposto di tornare nuovamente nella sua trasmissione. “Posso farti una proposta indecente? Voglio che la prossima volta ti trucchi la bocca!”, proposta accettata.