Giulia Salemi: in arrivo un nuovo amore?

Il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato un nuova indiscrezione: pare che per Giulia Salemi sia di nuovo il tempo di innamorarsi. Questa volta il fortunato sarebbe un noto imprenditore.

NUOVO AMORE PER GIULIA SALEMI? – L’uomo si chiama Moshe ed è un imprenditore che vive a Montecarlo. Si sa che va sempre in giro scortato perché terrebbe particolarmente alla sua privacy. Non è tutto, l’uomo ha anche tre figli e la più piccola apparirebbe spesso in filmati di Giulia Salemi.

Riusciranno a porre delle basi solide per un rapporto duraturo o la frequentazione non supererà l’estate? I due pare che abbiano trascorso insieme l’estate tra la Costa Smeralda e la Costa Azzurra.

GIULIA SALEMI E IL RAPPORTO CON GLI UOMINI – La fashion blogger italo-persiana non ha mai avuto un rapporto positivo con gli uomini e la situazione non è di certo migliorata dopo la rottura con Francesco Monte che l’ha anche molto soffrire.

Da quell’episodio ha scelto di scrivere un libro intitolato ”Agli uomini preferisco il cioccolato”, nel quale racconta di come superare le delusioni amorose.

GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE: LA SEPARAZIONE – I due si sono separati diverso tempo fa e adesso Monte p fidanzato con Isabella De Candia.

All’epoca di era vociferato che il rapporto con la modella fosse iniziato ancora prima quando stava ancora con la Salemi. Francesco Monte, però, ha sempre smentito questo gossip.