Giulia Salemi, la crisi (superata) con Pierpaolo Pretelli: i motivi reali

È tornato il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, reduci da una forte crisi che ha messo in discussione la loro storia d’amore. A parlarne è stata proprio l’influncer al GF Vip, annunciando e rassicurando pochi giorni dopo i fan sul fatto che si sia risolto tutto. Dopo diversi giorni dallo scoop, sono stati rivelati i motivi dietro la crisi tra i Prelemi.

I REALI MOTIVI DIETRO LA CRISI – Tra le coppie più amate dai fan del GF Vip, Giulia e Pierpaolo hanno recentemente attraversato un periodo difficile. Dopo due anni d’amore, la coppia si è ritrovata a dover affrontare una crisi che, fortunatamente, è passata. Ad annunciarlo è stata proprio lei, durante una puntata del noto reality di Mediaset.

Cosa ha fatto scatenare questa crisi? A rivelarlo è stato il settimanale Chi, secondo il quale sarebbe stato il lavoro dell’influencer italo-persiana ad aver messo a rischio la love-story. Non si parla di sentimenti messi in discussione, dato che anche l’ex gieffina ha ammesso che il problema non è stato l’amore, provato da entrambe le parti.

Sulle pagine della rivista di Alfonso Signorini, interviene la psicologa Ilaria Squaiella ha infatti spiegato che:

“La sensazione di molte è di sentirsi a un bivio: carriera e successo o coppia, famiglia e figli? Eppure, nel caso di Giulia e Pierpaolo, non sono in discussione i sentimenti reciproci: lei non ha mai dichiarato di voler chiudere la relazione. Lui percepisce una minore presenza fisica e mentale della compagna e solleva perplessità sulla relazione”.

Già padre del piccolo Leo, avuto in una precedente relazione, Pierpaolo vorrebbe fare un passo in più con la Salemi. L’ex velino, quindi, vorrebbe nuovamente diventare padre, costruendo una famiglia con la sua attuale compagna. Gli attuali impegni lavorativi di Giulia, però, avrebbero rallentato questo sogno.