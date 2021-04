Giulia Salemi: le piacerebbe fare l’opinionista al Grande Fratello Vi: ”Sarei adatta”

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip andata in onda ed è stata anche molto apprezzata. Domani andrà in onda la il suo nuovo programma, su Mediaset Play, chiamato ”Salotto Salemi”. Per quest’occasione ha rilasciato un’intervista per ”SuperGuida tv”.

L’INTERVISTA DI GIULIA SALEMI: IL SUO SOGNO DI DIVENTARE CONDUTTRICE E DI FARE L’OPINIONISTA AL GRANDE FRATELLO VIP – E’ risaputo che Giulia Salemi ha acquisito popolarità grazie alla sua partecipazione ad alcuni reality televisivi, come Pechino Express e il Grande Fratello Vip, nel quale è entrata per ben due volte. Il pubblico ora la conosce bene e per questo lei si sente pronta ad intraprendere la carriera di conduttrice poiché sarebbe il suo sogno.

Ha inoltre specificato che le piacerebbe anche fare l’opinionista per il Grande Fratello Vip. Ha infatti dichiarato: “Mi divertirei molto…Sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me”.

GIULIA SALEMI E IL SUO RAPPORTO CON DAYANE MELLO – Domani Giulia Salemi andrà in onda su Mediaset Play con il suo nuovo programma, ”Salotto Salemi”. Tra le prime ospiti ci sarà proprio Dayane Mello, con la quale ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip. Inizialmente i rapporti tra le due non erano dei migliori, poi sono del tutto migliorati.

Infatti in un primo momento le due litigavano continuamente per incomprensioni caratteriali, poi però hanno trovato un certo equilibrio. Infatti la Salemi durante l’intervista per ”SuperGuida tv” ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato che nonostante le avversità può esistere un’alleanza al femminile”.