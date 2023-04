Giulia Salemi, l’inaspettato gesto di Sonia Bruganelli: il costosissimo regalo

In occasione della finale del GF Vip, Giulia Salemi ha ricevuto un inaspettato dono da parte di Sonia Bruganelli. Nonostante i loro battibecchi, avvenuti durante le varie puntate, l’opinionista ha voluto farle un regalo in occasione del 30esimo compleanno dell’influencer.

IL COSTOSO REGALO – Sebbene non siano mancati scontri d’idee tra Giulia e Sonia, quest’ultima ha sempre ribadito di provare profonda stima per la giovane influencer. A dimostrare ciò è stato il dono che la Bruganelli ha deciso di farle in occasione del suo compleanno, avvenuto l’1 aprile dove la Salemi ha spento 30 candeline.

A rivelarlo è stato proprio l’ex gieffina, condividendo nelle sue IG Stories la sorpresa provata davanti al gesto dell’opinionista. La moglie di Paolo Bonolis ha deciso di farle trovare il regalo nel suo camerino, un un elegante abito nero di Louis Vuitton. Si tratta di un lussuoso dono, dato anche l’abito scelto può arrivare a costare anche 7-8mila euro.

Oltre al regalo, la Bruganelli ha deciso di lasciarle anche un affettuoso biglietto: “Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me quando lo indosserai a una prima importante. Non sei solo bella, Giulia”. Davanti a tutto ciò, la Salemi non è riuscita a nascondere la sua sorpresa: “Io sono scioccata”.

C’è chi nel vedere la scelta della donna, ha voluto lanciarle una battutina: “Ma è l’abito per Ciao Darwin?”. Anche in questo frangente Sonia ha dimostrato di avere la risposta sempre pronta: “No, sarebbe troppo vestita”.