Giulia Salemi, lo sfogo sui social: “Ogni giorno della mia vita io ho paura ad uscire da sola a Milano”

Nei giorni scorsi è giunta l’ennesima denuncia riguardo la poca sicurezza che si respira per le strade di Milano. A raccontarlo è stata Giulia Salemi che, con le lacrime agli occhi, si è sfogata attraverso le sue storie di Instagram.

“Io ho paura ad uscire da sola a Milano” – Nei giorni scorsi, l’ex volto del GF Vip ha deciso di sfogarsi attraverso il suo account su Instagram. Prossima a diventare mamma per la prima volta, Giulia si è filmata mentre camminava per le strade di Milano, rivelando di non sentirsi sicura:

“Comunque, da donna, sono veramente stanca di vivere una città così poco sicura. Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile, vedo solo persone che veramente potrebbero essere potenziali scippatori, stupratori, che mi fissano. Sapete quello sguardo fastidioso? Quindi devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta, nascondere il telefono in tasca”.

Ha poi aggiunto:

“Non posso neanche essere libera di portare giù il cane. Bella Milano! Poi per quello che costa… Bella e sicura! No ma pensiamo ad aumentare l’area C e ad aumentare le strisce pedonali! Son proprio stufa, non è possibile avere paura. Io, da donna, ho paura. Ogni giorno della mia vita io ho paura ad uscire da sola”.