Giulia Salemi, look pazzesco per il red carpet di Cannes: prezzi da capogiro

In occasione del tanto atteso red carpet del Festival di Cannes, Giulia Salemi ha sfoggiato un outfit pazzesco. L’influencer ha infatti incantato i presenti e non con il suo look, ricevendo non pochi complimenti. Per l’occasione ha deciso di affidarsi a un famosissimo e lussuoso brand, ovvero Fendi

IL LOOK PAZZESCO – A prendere parte alla 75esima edizione del Festival di Cannes, sabato 21 maggio, c’è stata anche la Salemi. La ragazza ha sfilato sul tappeto rosso con un outfit che ha incantato tutti i social.

L’ex protagonista del GF Vip ha indossato un completo color senape, firmato Fendi. Si tratta di un look composto da capi sicuramente non accessibili a tutti dato i prezzi esorbitanti. Il solo top bustier crop, infatti, costa 320 euro. Ancora più costosa è la gonna longuette, il cui prezzo è di ben 890 euro.

Sempre a parlando di prezzi, è però la minibag a raggiungere il prezzo più alto. Completamente dorato, l’accessorio costa 1.150. A ironizzare su tale borsa, consapevole sicuramente del costo, è stato il fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli.

Non essendo presente all’evento, l’ex velino di Striscia la Notizia ha comunque mostrato la sua vicinanza attraverso i social. Sotto le foto che la fidanzata ha condiviso su Instagram, il ragazzo ha così ironicamente commentato: “Amore, sono contento che la borsa ti sia piaciuta”. Al simpatico commento dell’ex gieffino, sono subito giunti tantissimi complimenti da parte dei fan della Salemi.