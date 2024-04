Giulia Salemi, “Non lo faccio X moda”: il nuovo progetto dell’influencer

Nota sul piccolo schermo e sui social, Giulia Salemi è pronta ad iniziare una nuova avventura lavorativa. Ad annunciarlo è stata proprio l’influencer attraverso un divertente video, a cui è seguita la commovente e dolce reazione di Pierpaolo Pretelli.

IL NUOVO PROGETTO – In un periodo in cui ad essere molto seguiti e far discutere sono i podcast, la Salemi è pronta ad aprirne uno tutto suo. Il nuovo progetto dell’ex volto del GF Vip si chiamerà “Non lo faccio X moda”, dove saranno presenti ospiti e verranno trattati numerosi temi.

L’annuncio di Giulia Salemi arriva in un momento in cui è proprio un podcast ad essere finito al centro delle chiacchiere. Si tratta della questione tra Luis Sal e Fedez per Muschio Selvaggio.

LA REAZIONE DI PIERPAOLO –Inoltre, a non passare inosservato è stato anche il commento lasciato da Pierpaolo Pretelli. La coppia è stata recentemente al centro del gossip per via di una crisi che sembra abbiano superato con successo. A dimostrarlo è stato proprio il supporto dimostrato dal compagno dell’influencer:

“FinalmenteEEE. Tutto ciò che vuoi riesci ad ottenerlo con determinazione e tanta volontà ! Sei un esempio del “CREDERCI SEMPRE” . Molto Proud”.