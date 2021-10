Giulia Salemi, non sarà l’unica ex gieffina a Back to School: chi ci sarà?

Dopo la sua esperienza al GF Vip, Giulia Salemi è pronta a tornare sul piccolo schermo. I suoi fan, infatti, potranno vederla nel nuovo programma di Italia 1, Back to school. Da quanto trapelato da alcune anticipazioni, però, non sarà l’unica gieffina. Chi ci sarà?

GLI ALTRI GIEFFINI – Con al timone della conduzione Nicola Savino, in Back to school i vip ritorneranno a scuola, arrivando a sostenere un esame simile a quello della quinta elementare.

Come anticipato prima, la Salemi non sarà l’unica ex gieffina a prendere parte al programma. Oltre a lei, infatti, saranno presenti Flavia Vento e Maria Teresa Ruta, quest’ultima da poco tornata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa all’ex marito Amedeo Goria, attuale concorrente del GF Vip.

A fornire queste anticipazione è Tvblog, rivelando anche un altro nome che ha varcato in passato la porta rossa. Si tratta di Ignazio Moser, uno dei protagonisti indiscussi della seconda stagione del noto reality.

Questi, quindi, non sono i nomi che si vanno ad aggiungere a quelli già noti: l’attrice Eleonora Giorgi, il rapper Clementino, gli ex calciatori Nicola Ventola, Salvatore Schillaci, Evaristo Beccalossi e Vladimir Luxuria.

Ma quando inizierà Back to school? Secondo Tvblog, sarà possibile vedere i vip alle prese con la scuola il 10 novembre, in prima serata. Non resta altro che attendere l’inizio del programma e gli ulteriori aggiornamenti su di esso.