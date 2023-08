Giulia Salemi non sarà opinionista al GF Vip. Chi prenderà il suo posto?

Ormai è chiaro che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di dare una svolta alle reti Mediaset. In vista del ritorno del Grande Fratello, infatti, dai piani alti sono arrivate direttive ben precise.

Nel dettaglio, a dire addio alla poltrona rossa di opinionista sarà Giulia Salemi che proprio nella scorsa edizione sedeva al fianco di Alfonso Signorini. L’ex gieffina, dunque, non è stata riconfermata nel suo ruolo ma al suo posto ci sarà un altro volto noto.

Si tratta di Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato di Striscia La Notizia, che ricoprirà il ruolo di inviata del programma nel mondo dei social. Dunque, la scelta è ricaduta proprio sulla figlia di uno dei membri storici della famiglia Mediaset, Valerio Staffelli.

La Staffelli conta al momento oltre 144mila follower sui social ed è speaker radiofonica per Radio 105. In passato ha già curato un canale youtube dal nome “Made in Becky“, dunque non resta altro che attendere le prossime settimane per vederla nelle vesti di opinionista nella casa più spiata di Italia.