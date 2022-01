Giulia Salemi, pioggia di critiche per la cognata: “Ingrata”

Amata sui social e dal pubblico del GF Vip, Giulia Salemi è nuovamente finita nel mirino dei social. Questa volta, però, ad essere coinvolta non è solo l’influencer, ma anche la famiglia di Pierpaolo Pretelli, suo attuale fidanzato. Ai fan dell’ex gieffina, infatti, non hanno affatto gradito il gesto di Alessia Pellegrino, la compagna di Giulio Pretelli. Cosa è successo?

“Ingrata” – Nei giorni scorsi Alessia, cognata di Pier e mamma della piccola Sophie, è finita al centro delle critiche. Ai fan dei Prelemi, come mostrato anche dal dm giunto all’opinionista Deianira Marzano. non è affatto piaciuto un gesto che la compagna di Giulio. Stando a quanto emerso, la giovane coppia ha messo in vendita su Vinted dei vestitini della figlia. Tra i capi, a saltare all’occhio sono stati dei completini regalati proprio da Giulia e Pierpaolo.

Questa scelta di Giulio e Alessia ha fatto scatenare i Prelemi. Gli utenti di Twitter, infatti, si sono scagliati contro i due, accusandoli di non aver avuto rispetto nei confronti degli ex geffini. Davanti alla pioggia di critiche, la cognata dell’ex Velino deciso di spiegare il perché di tale scelta:

“Ragazzi secondo me state esagerando davvero. Ma una vita non ce l’avete? Se siete intelligenti sapete che una bimba cresce a dismisura da una settimana all’altra, è normale che i vestitini che non le vanno più, anzichè buttarli li ho messi su vinted. E finitelaaa”.

La spiegazione, però, non è affatto piaciuta ai fan della coppia. Alessia, infatti, è stata etichettata come “Ingrata” e “Maleducata”. Inoltre, le hanno consigliato di donare i vestitini della bambina, anziché metterli venderli su Vinted.

Riguardo il caos scoppiato su Twitter, Giulia Salemi e il fidanzato hanno preferito non commentare. Sicuramente la coppia cercherà di risolvere questi problemi in privato, lontano dai social e dal gossip.