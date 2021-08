Giulia Salemi, pronta a fare il grande passo con Pierpaolo? Parla mamma Fariba

Nelle ultime ore su Instagram sta girando il rumors che vedrebbe Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti a fare il grande passo. A lanciare l’inaspettato scoop è stato l’Investigatore Social, noto per i tanti gossip lanciati. Stando ad Alessandro Rosica, la coppia avrebbe già iniziato con i primi preparativi.

Ma se da una parte Rosica dichiara ciò, dall’altro c’è chi smentisce il suo gossip. Tra i tanti che hanno voluto dire la loro, è arrivata anche la versione di Fariba Tehrani, la madre della Salemi.

LE PAROLE DI FARIBA – Se Giulia e Pierpaolo non hanno detto nulla riguardo all’ultimo scoop, a rompere il silenzio è stata l’ex isolana. Reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Fariba si è fatta conoscere per il suo carattere esuberante e la sua gran parlantina.

A riportare la risposta della donna è stato Amedeo Venza, anche lui famoso nel mondo del gossip social. L’influencer ha infatti voluto scrivere direttamente alla mamma di Giulia, chiedendole conferma o meno del rumors.

La risposta di Fariba non lascia spazio ad alcun dubbio: “Matrimonio? A me non risulta!”. Sarà veramente così? Giulia e Pierpaolo non hanno mai fatto mistero del loro desiderio di convolare a nozze. Nonostante questo, però, attualmente i due sono totalmente presi dai loro impegni lavorativi.