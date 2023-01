Giulia Salemi, risponde alla provocazione di Donnamaria: scoppia il caos sul web

Dopo alcuni giorni dall’ironica provocazione di Edoardo Donnamaria, Giulia Salemi ha deciso di rispondere attraverso Twitter. Il simpatico botta e risposta sui social ha scatenato il caos, facendo finire l’ex gieffina al centro delle polemiche.

“Sto tremando tutta” – Nelle ultime settimane a far discutere il pubblico del GF Vip è il continuo tira e molla tra Edoardo e Antonella Fiordelisi. In un momento di tregua, i due gieffini si sono concessi una tranquilla chiacchierata, dove il volto di Forum ha tirato in mezzo la Salemi. Da quest’anno Giulia è presente in studio, leggendo in diretta i vari tweet dedicati ai concorrenti.

Volendo lanciare una provocazione alla compagna di Pierpaolo Pretelli, Donnamaria ha così affermato: “Attenta Salemi che qua è n’attimo che uno sbrocca, quando mi inc*zzo se bevo un pochettino poi le cose non me le tengo più”. Tra le risate di Antonella, il volto di Forum ha aggiunto: “Salemi attenta ai tweet che leggi in puntata. Diciamo che io ti denuncio… alla polizia”.

Le battute del gieffino non sono di certo sfuggite all’attenzione dei telespettatori, divenendo virali sul web. Il video è giunto anche a Giulia Salemi, la quale, attraverso Twitter, ha replicato con altrettanta ironia: “Sto tremando tutta EdoBau“. Il nomignolo utilizzato dall’ex volto del GF Vip, solitamente utilizzato dai fan per prendersi gioco di Edoardo, ha fatto storcere il naso ai fan del ragazzo e dalla coppia.

C’è stato chi su Twitter ha commentato negativamente la replica di Giulia: “Peccato che lo stesso appellativo due anni fa veniva detto al tuo fidanzato e non mi sembravi così contenta”. Davanti a tutte queste aspre critiche, c’è chi ha fatto notare che la ragazza stava semplicemente scherzano.