Giulia Stabile, al centro del gossip: il suo flirt con un ex ballerino di “Amici”

Giulia Stabile non smette di essere al centro del gossip. A dir il vero, mai come questa volta è stata proprio lei a rivelare la notizia di cronaca rosa.

Qualche giorno fa, l’ex vincitrice di “Amici” ha raccontato di aver avuto un flirt con un noto cantante italiano, senza però scendere nei dettagli. Secondo alcuni, si tratterebbe di Irama. Ma non è finita qui. Recentemente, la professionista del talent show di Maria De Filippi è tornata sulle riviste per via di alcune dichiarazioni del ballerino Kumo.

Il giovane, ospite al podcast “BerAlive” ha fatto delle precisazioni su alcune vicende che l’hanno riguardato. L’ex partecipante di “Amici” ha smentito di aver avuto una frequentazione con Martina Giovannini. I due prima avevano un bel rapporto, con il passare del tempo le cose sono cambiate. A dir il vero, la colpa del distacco sembra più essere di Kumo che della ragazza. Lo stesso ballerino ha ammesso di essere un po’ “asociale” e non molto attento a rispondere alle persone a telefono.

Nella stessa occasione, il venticinquenne ha anche fatto chiarezza su Isobel Kinnear. Tra loro non c’è altro che un buon feeling in sala; nulla di più. Non si può dire la stessa cosa, invece, del suo rapporto con Giulia.

La conduttrice, dopo la fine della love story con Sangiovanni, non si è più fidanzata. Tra lei ed il ballerino, però, non c’è stata una semplice amicizia. Ecco, le parole del giovane:” Eravamo molto simili, sembrava di vedermi allo specchio con lei”. Quindi è scoppiato qualcosa in più tra i due? “Si e no. Ci siamo avvicinati perché passavamo tanto tempo insieme in sala”. Ciò che è certo è che, ad oggi, non parlano più.