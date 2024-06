Giulia Stabile beccata con Manu Rios: la ballerina commenta il gossip

Giulia Stabile, ex allieva di Amici di Maria De Filippi e ormai volto noto della televisione italiana è stata vista a un evento in compagnia di Manu Ríos, attore spagnolo che ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di Patrick Blanco Commerford nella serie televisiva Élite. Un semplice video di loro due insieme ha scatenato la curiosità dei fan, convinti che tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Il video che ha incuriosito i fan

Il video, pubblicato su X, mostra Giulia e Manu che conversano in modo spigliato e amichevole durante un evento a Milano. Anche se non c’è nulla di particolarmente intimo nel loro comportamento, è bastato per far volare l’immaginazione dei fan, che hanno subito ipotizzato una possibile relazione tra i due. Le voci si sono diffuse rapidamente sui social media, arrivando fino a Giulia stessa.

Giulia Stabile commenta il gossip

Per chiarire la situazione, Giulia ha deciso di intervenire sui suoi canali social. Con la sua solita ironia, ha condiviso uno spezzone di un articolo che riportava la notizia e ha commentato: “Ma magari”. Questo commento ha smentito ogni ipotesi di una relazione sentimentale, lasciando intendere che tra lei e Manu c’è probabilmente solo una bella amicizia, favorita anche dalle loro passioni comuni per la danza.

Cosa fa adesso la Stabile

Giulia, dopo aver vinto Amici, ha continuato la sua carriera nel mondo della danza, diventando ballerina professionista nel talent show che l’ha resa famosa e partecipando a grandi produzioni. Manu Ríos, invece, ha studiato danza classica, moderna e street dance fin da bambino, e nel 2009 ha partecipato alla versione spagnola di ¡Tú sí que vales!, arrivando alle semifinali. Questo punto in comune con Giulia, che conduce la versione italiana dello stesso programma, ha ulteriormente alimentato le speculazioni dei fan.

Non è la prima volta che Giulia Stabile si trova al centro di rumors riguardanti la sua vita sentimentale. Dopo la fine della sua relazione con Sangiovanni, che lei ha descritto come il suo primo amore, Giulia non ha più reso pubblici i dettagli della sua vita amorosa. La loro storia è stata importante e si è conclusa senza che lei rivelasse i motivi della rottura. Sangiovanni ha anche dedicato a Giulia una canzone a Sanremo 2024, intitolata Finiscimi, che sembrava una lettera di scuse alla ballerina.

Da allora, i fan hanno ipotizzato diversi flirt per Giulia, inclusi nomi come Kumo, Sebastian Melo Taveira e Holden, ma lei ha sempre smentito ogni gossip. Per ora, sembra che Giulia sia concentrata sulla sua carriera e sulle sue passioni, senza lasciare spazio alle speculazioni sentimentali.