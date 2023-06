Giulia Stabile, è finita con San Giovanni? Le parole di lei

Dopo mesi di rumors che vedono al capolinea la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni, la ballerina ha rotto il silenzio. La ragazza, infatti, ha parlato brevemente del suo rapporto con l’artista.

È FINITA? – Nata sui banchi di Amici, la storia d’amore tra Giulia e il giovane cantante ha da sempre appassionato il pubblico del talent. Da mesi, però, si è iniziato a vociferare che tra i due ci sia aria di crisi.

Dopo tanto tempo rimasta in silenzio, il noto volto di Amici ha deciso di dire la sua. In una recente intervista al settimanale Grazia, in cui la ballerina ha parlato dei suoi sogni e dei suoi progetti. Ovviamente, la ragazza ha parlato anche di Sangiovanni.

Riguardo alla sua attuale situazione sentimentale, la Stabile ha così rivelato: “Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”.

Giulia non è voluta scendere nei dettagli, non dando una risposta ben precisa alle tante domande dei fan sulla sua storia d’amore con l’ex allievo di Amici. In molti, però, vedrebbero una conferma sulle voci che la vedono oramai finita.