Giulia Stabile e Matthew di Amici 23: solo amicizia o nuovo amore? Il gossip infiamma il web

Il mondo di Amici di Maria De Filippi è di nuovo in fermento. Questa volta sotto i riflettori ci sono Giulia Stabile e Matthew, ex allievo dell’edizione 23 del talent show, che secondo recenti indiscrezioni potrebbero essere più che semplici amici. I due, infatti, sarebbero stati avvistati insieme in atteggiamenti complici durante un concerto di Alex Wyse, altro volto noto del programma. L’evento, che avrebbe dovuto passare inosservato, ha invece alimentato i sospetti di un possibile flirt.

La notizia arriva a pochi mesi dalla fine della relazione tra Matthew e Mew, nome d’arte di Valentina Turchetto. I due avevano lasciato insieme la Casetta di Amici in modo piuttosto misterioso, con il pubblico che ha poi scoperto come la decisione fosse legata al difficile momento personale vissuto da Mew. Dopo l’uscita dal programma, la coppia ha continuato la storia lontano dai riflettori, condividendo anche momenti della loro quotidianità sui social. Tuttavia, la rottura è stata confermata di recente da Mew stessa, che ha preferito non entrare nei dettagli.

A rinfocolare le voci sulla nuova presunta frequentazione tra Matthew e Giulia, è un gesto social eloquente: Mew avrebbe smesso di seguire la ballerina su Instagram e pubblicato un TikTok dai toni velatamente polemici. Un messaggio tra le righe che molti fan hanno interpretato come una frecciatina a Giulia.

Al momento, né Giulia né Matthew hanno confermato o smentito la voce. Considerando i rapporti di amicizia che spesso nascono tra gli ex concorrenti del talent, non è escluso che tra i due ci sia solo una bella intesa. Ma se dovesse esserci qualcosa di più, non mancherà di venire alla luce nei prossimi giorni.