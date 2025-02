Giulia Stabile, grave lutto per la ballerina: la toccante lettera sui social

Giulia Stabile ha voluto condividere con i suoi follower un momento molto intimo e doloroso della sua vita, l’addio al suo fedele compagno a quattro zampe, Gaston. Con un lungo messaggio scritto con il cuore in mano, la ballerina ha raccontato il legame profondo che la univa al suo cane, che l’ha accompagnata fin dall’infanzia.

LA TOCCANTE LETTERA SUI SOCIAL – “Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma avrei voluto che non arrivasse mai, perché è triste che chi riempie la tua vita di amore puro e incondizionato debba andarsene così presto”, ha scritto Giulia, facendo subito trasparire il dolore per la perdita. Gaston, infatti, era entrato nella sua vita quando lei era ancora una bambina e insieme hanno vissuto innumerevoli momenti di gioia e difficoltà.

La presenza costante di Gas l’ha accompagnata come un rifugio silenzioso in ogni tappa della sua crescita: “Sei sempre stato lì. Nei momenti belli, in quelli difficili, e mi bastava la tua presenza per farmi sentire a casa”.

I ricordi affettuosi affiorano con forza nel suo messaggio. Giulia ha raccontato di come il piccolo barboncino bianco fosse il compagno perfetto nei giochi d’infanzia, di come, correndo nei giardini o aspettando papà, fosse sempre pronto a regalare momenti di spensieratezza.

Ma a segnare il suo addio, sono anche i dettagli più piccoli, che ora fanno male. “Mi mancherà anche prenderti in braccio, solo per assicurarmi che stessi bene ogni volta che in un film succedeva qualcosa a un animale”, ha scritto con nostalgia. E poi, la risata condivisa in famiglia ogni volta che rispondeva alla domanda: “Hai fratelli o sorelle?” con il suo affettuoso “Sì, un cane che si chiama Gaston… ma lo chiamiamo Gas, perché è troppo nome per poco cane”.

La perdita di Gas segna la fine di un capitolo importante della vita di Giulia, ma anche la consapevolezza di quanto il legame tra uomo e animale sia profondo. “Abbiamo condiviso una vita intera”, ha scritto la ballerina. “Sei arrivato quando avevo sei anni e da allora non ci siamo mai lasciati. Hai superato mille battaglie con una forza incredibile e hai reso la nostra casa più piena, più viva, più felice”.

Ora, la casa è più silenziosa, ma Giulia trova conforto nel pensare al suo cane finalmente libero da qualsiasi sofferenza, come testimoniano le sue parole: “Voglio pensarti libero e senza fatica. Voglio ricordare tutto quello che mi hai insegnato senza nemmeno saperlo: l’amore puro, la presenza costante, la capacità di esserci senza chiedere nulla in cambio”.