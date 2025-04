Giulia Stabile, ritocchino alle labbra? Le teorie sul web

Dopo la sua vittoria ad Amici 2020, Giulia Stabile ha continuato il suo percorso sul piccolo schermo. Oltre ad essere entrata nel corpo di ballo dei professionisti del talent, la ballerina ha condotto Tu si que vales.

Molto seguita anche sui social, da alcuni recenti scatti di Giulia sono iniziate a circolare teorie che farebbe pensare che sia ricorsa a qualche ritocchino.

RITOCCHINO ALLE LABBRA? – Molto attiva su Instagram, dove conta 1.6 milioni di follower, Giulia ha condiviso alcuni scatti che sono presto finiti al centro dell’attenzione degli utenti. Si tratta di alcune foto condivise nelle IG Stories, dove a risaltare sono le labbra della ballerina.

Alcuni utenti hanno presto notato una certa differenza rispetto alle immagini condivise dalla ballerina due anni fa, dove le labbra apparivano più sottili. Si è quindi iniziato a ipotizzare che Giulia sia ricorsa al filler. Ovviamente si tratta di semplici ipotesi, dato che la ragazza non si sia esposta al riguardo.

Questa non è la prima volta che Giulia Stabile finisce al centro dell’attenzione per la questione ritocco. In passato, infatti, c’è chi ha ipotizzato che il lato b della ballerina fosse cambiato grazie a qualche ritocchino. C’è chi, però, ha fatto notare che il fisico sia cambiato per via degli allenamenti a cui la ragazza si è sottoposta.