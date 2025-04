Giulia Stabile, una IG Story accende la curiosità dei fan: “Sfocata dentro e fuori”

È diventata un volto familiare della TV italiana da giovanissima, quando ha calcato per la prima volta il palco di Amici. Da allora, Giulia Stabile ha fatto molta strada, trasformandosi in una ballerina professionista amata dal pubblico e presenza fissa nel talent che l’ha resa famosa.

“Sfocata fuori e dentro” – Pur essendo un personaggio pubblico, Giulia ha sempre voluto mantenere un certo riserbo sulla sua sfera privata. Dopo la fine della sua storia d’amore con Sangiovanni, nata proprio durante il percorso ad Amici, la ballerina non ha più parlato della sua vita sentimentale.

Finita spesso al centro del gossip, la Stabile ha dichiarato di essere single e concentrata esclusivamente sul lavoro, smentendo ogni voce su possibili nuovi flirt, compresi quelli con il rapper Alfa o con il collega Alessio Cavaliere.

L’ultima foto condivisa sui social ha portato nuovamente il noto volto di Amici al centro dell’attenzione degli utenti. Si tratta di un collage, realizzato dalla stessa ballerina, in cui appare in primo piano con le labbra in evidenza e un paio di cuffie sulle orecchie. Lo sguardo è assorto, quasi malinconico. Ma è la frase che accompagna lo scatto ad attirare l’attenzione: “Sfocata dentro e fuori”.

Un semplice pensiero o un messaggio in codice? C’è chi ipotizza che Giulia stia vivendo emozioni intense che preferisce non condividere pubblicamente. D’altronde, non è la prima volta che lascia spazio all’interpretazione, alimentando la curiosità senza mai esporsi davvero.