Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? Il Baby Shower spiega tutto

Ieri, Domenica 23 Giugno, al Relais Appia Antica, Giulia De Lellis e Tony Effe, hanno organizzato un Baby Shower, per festeggiare insieme ad amici e parenti l’arrivo della piccola Priscilla. Quest’evento è stato per giorni molto chiacchierato. Molti, infatti, sostengono che tra i futuri genitori ci sia aria di crisi.

Alcuni vociferavano addirittura che il rapper non sarebbe stato presente al festeggiamento. Contrariamente a tutte le aspettative, Tony era lì.

La De Lellis ha curato tutto nei minimi dettagli, dal cibo, alle decorazioni, alle forme di intrattenimento. L’influencer non ha postato ancora alcuna immagine della giornata. Il rapper, invece, si. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcune stories che lo ritraggono in compagnia dell’amico Side e del produttore Sike Luke.

Non ha mostrato, però, nessuno scatto con Giulia. L’ombra della crisi sarà vera? Entrambi erano presenti alla festa, ma non è ancora apparsa nessun immagine che li mostri vicini.

Questo particolare non ha fatto altro che alimentare la convinzione che tra i due sia già tutto finito. Secondo alcuni, la loro relazione non sarebbe nient’altro che una farsa. Molti pensano che la loro coppia non sia che una trovata di marketing, studiata a tavolino per aumentare i profitti e la fama di entrambi. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, invece, tra i due non c’è mai stata nessuna crisi.