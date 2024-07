Giulia Valentina, diventerà mamma: scoperta l’identità del futuro papà e compagno

Nonostante sia nota non solo sui social, ma anche sul piccolo schermo, Giulia Valentina ha sempre condotto la sua vita privata con la massima riservatezza. Nelle ultime ore, però, l’ex fidanzata storica di Fedez ha deciso di spiazzare il popolo del web e quello del gossip annunciando la sua gravidanza.

Il mondo della cronaca rosa, però, non si è solo concentrato sulla gravidanza di Giulia, ma anche su un altro importante aspetto della sua vita: il compagno e futuro papà. A svelarne l’identità è stato Biccy.it.

SVELATA L’IDENTITÀ – Sebbene avesse rivelato di essere impegnata in una relazione da ben otto anni, la Valentina non ha mai voluto svelare l’identità del compagno. Solo lo scorso anno, in un’intervista al Corriere della Sera ha deciso di uscire allo scoperto, senza mai rivelare il nome del fidanzato:

“Il mio fidanzato? Stiamo insieme da sette anni [era il 2023, ndr] non l’ho mai nominato, non voglio essere un’ombra gigante su di lui. Nemmeno i miei amici sono interessati a finire nelle mie storie o nei miei post per visibilità: ho fatto una bella selezione. Non perché abbia qualcosa da nascondere, ma nel mio profilo metto la mia creatività: non è uno specchio della mia vita privata. Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so. Ma ho fatto la scelta giusta prendendo una casa mia: è quello che voglio comunicare e chi voglio essere”.

A far tornare al centro dell’attenzione la love-story di Giulia è stato proprio l’annuncio della sua prima gravidanza. Il popolo dei social si è quindi attivato e a scoprire e poi svelare l’identità del compagno della conduttrice è stato Biccy.it.

Da quanto scoperto dal portale di gossip, il compagno di Giulia si chiamerebbe Filippo Bonino. Non si sa altro sul fidanzato dell’influencer, anche perché quest’ultima non segue nessuno su Instagram ed è quindi impossibile risalire ad un account social.