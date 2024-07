Giulia Valentina, ex di Fedez, annuncia la gravidanza in modo ironico: la reazione di Chiara Ferragni

Giulia Valentina, influencer torinese di 33 anni e nota ex di Fedez, ha sorpreso i suoi follower con un annuncio di gravidanza decisamente originale. Giulia ha scelto di rompere con la tradizione dei romantici video di annuncio, optando invece per un tono leggero e divertente.

Nel video, Giulia inizia spiegando di voler annunciare una notizia importante e riflette su vari modi per farlo. Scherzando sui classici annunci di gravidanza, propone idee come una foto nuda in bianco e nero, “con un velo, un pezzo di tessuto… qualcosa di elegante, non volgare”. Ironizza anche sull’idea di coinvolgere il fotografo amico Manuel Bifari, esprimendo il suo imbarazzo.

Continua con suggerimenti ancora più spiritosi, come un body painting rappresentante un forno o un uovo che si apre, pensando di chiedere al famoso make-up artist Mr Daniel di realizzarlo. Esagera ulteriormente con l’idea di un video virale su TikTok con due aerei che sorvolano il Duomo di Milano, rilasciando fuoco, fumo, fiamme e coriandoli.

Alla fine, propone l’idea più semplice: un video-rivelazione con amici, ma confessa di aver già condiviso la notizia con i suoi cari. Poi, improvvisamente, si alza mostrando il pancino per la prima volta, rivelando così la sua gravidanza ai suoi oltre 900mila follower.

La reazione di Chiara Ferragni

Il video ha attirato numerosi commenti, tra cui quello di Chiara Ferragni, che ha messo like e commentato con un cuoricino rosso, evidenziando un rapporto sereno tra le due influencer nonostante la loro comune storia con Fedez. Giulia e Fedez sono stati insieme per tre anni, dal 2013 al 2016, prima che il rapper iniziasse la sua relazione con Chiara Ferragni.