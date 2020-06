Giulia De Lellis scriverà un secondo libro? Arriva la sua risposta:”Presto saprete”

Giulia De Lellis sembra essere sempre più felice con il suo Andrea Damante, con il quale è tornata da soli qualche mese. Si è lasciata andare in un’intervista per Vanity Fair nella quale ha lasciato ai suoi fan qualche speranza per un eventuale secondo libro. Vediamo e scopriamo nel dettaglio cos’ha dichiarato.

GIULIA DE LELLIS: DA IANNONE AL RITORNO CON DAMANTE – Ripercorrendo tutto il percorso di Giulia De Lellis che l’ha resa quella che è oggi possiamo partire dal fatto che ha conosciuto il suo amore Andrea Damante proprio a Uomini e Donne, lui era il tronista e lei la sua corteggiatrice, dopo poco lui la scelse.

La loro storia è durata diversi anni e quando lei partecipò anche al Grande Fratello Vip si era mostrata più felice e innamorata che mai. Poi è arrivato il buio e la tristezza per Giulia, la storia con Damante è finita a causa di alcuni tradimenti da parte di lui.

La ragazza, un po’ per vendetta, un po’ per raccontare ciò che aveva vissuto e provato, ha scelto di scrivere un libro dal titolo ”Le Corna Stanno Bene Su Tutto”. Raccontando la sua storia aveva anche dichiarato che Damante non le lasciava mangiare ciò che voleva e adesso quando ha affermato che vuole asciugarsi un po’ ha riscontrato parecchie critiche, tra le quali anche quella di Valentina Dallari.

Giulia ha poi intrapreso una relazione con l’ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. Si sono lasciati dopo qualche anno e adesso è tornata col suo primo amore Andrea Damante. Adesso i due stanno insieme e sembrano essere più felici che mai convivendo anche insieme a Milano probabilmente nella casa di lui.

GIULIA DE LELLIS: L’INTERVISTA PER VANITY FAIR, SECONDO LIBRO IN ARRIVO? – In un’intervista per Vanity Fair, Giiulia De Lellis, ha lasciato intendere che ci sarà un secondo libro in arrivo. Queste infatti le sue parole: ”Pazientate, la risposta arriverà prima del previsto”. Secondo voi ne scriverà un altro?