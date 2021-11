Giulietta Borroni, ex fiamma di Michele Morrone: nuova fiamma per la ragazza

Da quanto trapelato sui social, sembrerebbe che Giulietta Borroni, presunta ex fiamma di Michele Morrone, abbia trovato l’amore. A far battere il cuore della ragazza sarebbe un volto noto del mondo del calcio: Alexis Saelemaekers.

NUOVO AMORE PER L’EX FIAMMA DI MORRONE – Solo poco tempo fa la Borroni è finita nel mirino del gossip per la presunta relazione con Michele Morrone. I due non hanno mai commentato i rumors e, inoltre, il migliore amico di Giulietta aveva affermato che la ragazza non è alla ricerca di visibilità.

Nonostante non si sappia nulla di ciò che è accaduto realmente tra lei e l’attore, i rapporti tra i due si sono interrotti. L’attenzione, però, si è spostato su altro: sul nuovo amore di Giulietta.

Stando ad alcuni indizi emersi sui social, la ragazza immagine sarebbe impegnata con Saelemaekers. Classe ’99, il ragazzo gioca nel Milan e nella nazionale belga. Da quanto riportato dal blog Veryinutilpoeple.it, dopo che i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram, Giulietta è volata in Belgio proprio durante i giorni in cui il calciatore era impegnato con la nazionale belga.

Sempre stando al portale di gossip, il tutto avrebbe avuto inizio dopo la rottura tra la Borroni e Morrone. La ragazza avrebbe infatti accettato l’invito a cena del calciatore, venendo poi avvistata in sua compagnia in un noto ristorante di Milano. Sarà così? L’unica cosa certa, da quanto emerso da una recente IG Story della ragazza, Giulietta Borroni è fidanzata. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.