Giulio Raselli, aria di crisi tra lui e Carlotta: l’annuncio e la replica della ragazza

Agli utenti di Instagram non sfugge nulla, nemmeno la crisi che ha colpito Giulio Raselli e Carlotta Adacher. A spiegare la situazione è stato proprio l’ex tronista, a cui è seguita l’inaspettata replica della ragazza.

ARIA DI CRISI – I due ex volti di Canale 5 si sono conosciuti durante un viaggio di lavoro e da quel momento non si sono più separati. Qualcosa nella coppia sembra essersi incrinato o, almeno, è ciò che da giorni si è iniziato a vocifera sui social.

A spiegare cosa sta accadendo è stato proprio Giulio che, attraverso le sue IG Stories, ha dichiarato:

“Ragazzi, sono qui per parlarvi della situazione con Carlotta, vi avevo promesso che l’avrei fatto e ci tengo a farlo. Con Carlotta va così e così, è un problema mio mi sembra corretto dirlo, è un problema della distanza. La distanza è molto ampia, io sono di Valenza in Piemonte, lei di Roma, facciamo fatica a vederci. I miei impegni di lavoro sono molto grandi in questo periodo della mia vita e si fa fatica. È un problemaccio, non siamo ancora riusciti a risolverlo e quindi parlando per me non mi consente di fare quello slancio alla relazione che sarebbe corretto”.

Proseguendo nella sua spiegazione, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che Carlotta non c’entra nulla ed è un suo problema: “Insomma è un problema mio, mi dispiace che qualcuno abbia pensato che Carlotta potesse essere l’artefice di tutto questo, nel senso che abbiamo fatto tutto questa cosa veloce ma poi non c’era interessamento da parte di entrambi, da parte mia o sua. Non è così, abbiamo deciso di fare quel passo insieme perché eravamo fermi sull’idea che sarebbe stato qualcosa di bello, c’è ancora l’idea che lo possa essere”.

Davanti al chiarimento di Giulio Raselli, dopo poche ore è arrivata la replica di Carlotta. L’ex tentatrice ha infatti condiviso una IG Story con uno sfondo nero e l’emoji di un clown. Sarà rivolta all’ex tronista?