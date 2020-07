Giulio Raselli e Giulia D’Urso: aria di crisi nella coppia? I social fanno discutere

Sembra che ci sia aria di crisi in una delle coppie che ha fatto più discutere in quest’ultima edizione di Uomini e Donne. Si tratta di Giulio Raselli e Giulia D’Urso, che durante il loro percorso sono spesso finiti nel mirino indagatore del pubblico. A far parlare di loro, ora, sono alcuni loro gesti sui social che hanno portato in molti a pensare ad una crisi fra i due.

ARIA DI CRISI? – Conosciuti all’interno di UeD, la loro è stata una conoscenza parecchio turbolenta, ma ricca di emozioni. Innegabile l’attrazione e il feeling dimostrato fin da subito, tanto da portare a credere che i due si fossero conosciuti ancor prima di iniziare il programma. Nonostante le critiche e le insinuazioni, Giulia e Giulio hanno deciso di uscire dallo studio insieme e viversi la loro storia d’amore.

Fin da quando hanno a viversi la loro relazione lontano dalle telecamere, i due ragazzi hanno sempre coinvolto i loro follower, condividendo con loro piccoli ritagli di vita quotidiana. In questo ultimo periodo, però, alcuni loro comportamenti hanno fatto pensare che tra i due non ci sia qualche problema.

Da quanto notato su Instagram, i due non si seguono più e, inoltre, non stanno più condividendo IG Stories o scatti insieme. Mentre Giulio pare sia sparito dai social, l’ex corteggiatrice è molto attiva, ma non c’è traccia del suo fidanzato. In una delle storie condivise ieri, Giulia si è detta molto giù a causa dello stress provato in questi giorni. Tutti questi dubbi hanno portato molti utenti a chiedere chiarimenti a Deianira Marzano, ormai nota per le sue rivelazioni inaspettate.

PARLA DEIANIRA MARZANO – La Marzano ha voluto contattare direttamente la D’Urso, volendo mettere luce su questo mistero. Stando a quanto raccontato dall’influencer in alcune IG Stories, non ci sarebbe alcuna crisi nella coppia. Deianira ha aggiunto che, ovviamente, Giulia non è costretta a raccontare la sua vita sentimentale a chiunque. Non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.