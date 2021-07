Giulio Raselli, lo sfogo dopo la segnalazione di Deianira Marzano: “Mi hai rotto i cog…ni”

Nonostante la bella giornata trascorsa al mare, Giulio Raselli è andato su tutte le furie dopo l’ultima segnalazione giunta a Deianira Marzano. La nota opinionista ha infatti condiviso la rivelazione di una follower riguardo l’ex tronista. Davanti a questa dichiarazione, Giulio ha deciso di ribattere.

“Ci prova con tutte” – A dar inizio a tutto è stata lo screenshot condiviso dalla Marzano nelle IG Stories, in cui viene mostrata l’ultima segnalazione riguardante Raselli.

Attualmente a Lecce, Giulio, stando al racconto della follower anonima, si sarebbe mostrato alla mano. Alla ragazza, però, non è sfuggito un dettaglio che non le è affatto piaciuto:

“Ci prova con tutte le ragazze che si fanno la foto con lui. E dice esplicitamente di vedersi non in un locale ma in camera. Mi è scaduto molto se riesco ad avere qualche screen te lo mando”.

Una pesante e dura segnalazione che non è per nulla piaciuta all’ex protagonista di Uomini e Donne. Ma a far andare su tutte le furie, è stato soprattutto il comportamento di Deianira. Con la replica, infatti, il ragazzo non ha affatto negato il suo provarci con tutte, visto che, come ribadito anche da lui, è single:

“Deianira che a 54 anni o quanti ne hai pubblichi ancora screen di gente che sparla e lo fa con cattiveria… Mi hai rotto i cog…ni per tutto il mio percorso televisivo… Molla lì. Ma soprattutto sono single e libero di scrivere a chi voglio e nelle modalità che reputo opportune”.