Giulio Raselli, riguardo la fidanzata Giulia: “Non potrei avere di meglio al mio fianco”

In questo periodo di quarantena, dovuta all’emergenza Coronavirus divenuta oramai mondiale, sono a casa anche due volti noti di Uomini e Donne. Si tratta di Giulio Raselli e Giulia D’Urso, una delle coppie nata in quest’ultima edizione del programma. Approfittando del tanto tempo libero, l’ex tronista ha deciso di dare la possibilità ai fan di Instagram di fargli delle domande.

LA LORO TURBOLENTA STORIA – Inevitabilmente, sono state tante le domande riguardo la sua relazione con Giulia. Sono passati pochi mesi dalla scelta, ma i due ragazzi sembrano innamoratissimi. La loro storia turbolenta, un continuo tira e molla, dove è stata messa in dubbio la sincerità di entrambi i ragazzi, ha appassionato il pubblico del programma. Nonostante tutto, però, Giulia e Giulio hanno avuto il loro lieto fine, uscendo insieme dallo studio di Uomini e Donne.

“La mia arroganza? Uno scudo per tutelarmi” – Riguardo la fidanzata, Giulio ha dichiarato che in lei apprezza: “la positività, trasmette sempre felicità anche nei momenti difficili”. Riguardo la sua arroganza, cosa di cui è stato molto accusato in studio, il ragazzo ha rivelato: “è un modo per tutelarsi, in verità sono una persona molto buona”.

LA QUARANTENA INSIEME – I due ex protagonisti di UeD hanno deciso di vivere quest’emergenza insieme e riguardo la sua quarantena, Raselli ha spiegato di viverla: “con grande rispetto di chi fa le regole in questo paese, casa, film, libri, pensieri, tanti discorsi, tanti confronti”. Ed è proprio nei confronti, non sempre pacifici, e, soprattutto nei momenti difficili, al suo fianco c’è sempre la D’Urso.

IL FUTURO DELLA COPPIA – Non è mancata la domanda riguardo al futuro: “Come ti vedi tra 10 anni? E Giulia?”. La risposta di Giulio Raselli ha fatto sognare subito i follower: “Con i miei figli, mia moglie e i miei cani in un bel giardino a giocare e divertirci”. Dalle parole dell’ex tronista, i fan della coppia hanno subito pensato che il ragazzo abbia intenzioni più che serie con la ragazza. Che tra i progetti della coppia ci sia anche il matrimonio? Una cosa è sicura: l’ex tronista non poteva fare scelta migliore. Lo stesso Giulio, infatti, ha dichiarato: “Non potrei avere di meglio al mio fianco”.