Giulio Raselli: risponde a una domanda dei fan e Giulia si arrabbia

Ad aprire le danze in quest’ultima edizione di Uomini e Donne è stato sicuramente Giulio Raselli, il tronista che ha fatto molto discutere. Il ragazzo continua ad essere al centro dell’attenzione insieme alla sua fidanzata nonché sua scelta a UeD, Giulia D’Urso.

LA DOMANDA SU INSTAGRAM – Una volta usciti dal programma, Raselli e l’ex corteggiatrice hanno deciso di iniziare subito una convivenza. La coppia non manca mai di condividere i loro romantici e divertenti momenti insieme. L’ultimo è stato poche ore fa su Instagram dove Giulio ha deciso di rispondere alle domande dei follower.

Tra le tante domande che l’ex tronista ha ricevuto, una in particolare ha fatto arrabbiare la fidanzata. È stato chiesto a Giulio di elencare i pregi e i difetti di Giulia. Nell’ammettere scherzosamente di non ricordare i lati migliori del carattere della D’Urso, quest’ultima non ha perso tempo, lanciando le ciabatte al fidanzato. Dopo questo simpatico siparietto, in cui Giulio ha tentato di schivare gli oggetti che gli venivano lanciati, il ragazzo ha deciso di rispondere seriamente.

QUAL È STATA LA RISPOSTA? – Una volta tornato serio, Raselli ha deciso di elencare cosa più ama del carattere di Giulia e quali siano i suoi difetti. Stando a quanto detto, i pregi di Giulia sarebbero la sua dolcezza e la sua premura. Il difetto, invece, è una caratteristica che accomuna entrambi: l’essere istintiva. Questo lato del carattere porterebbe a molte discussioni, ma nulla che possa realmente incrinare il loro rapporto solido.

Giulia, dal canto suo, ha rivelato di adorare il modo in cui il fidanzato più volte è riuscita a farla ridere.