Giuntoli alla Juventus, il primo acquisto è un ex top player del Napoli?

Dopo mesi di trattative, la Juventus accoglie il dirigente Cristiano Giuntoli. L’ex ds della SSC Napoli ha infatti trovato l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Con lui potrebbe arrivare a Torino anche un ex calciatore del Napoli che quest’anno non ha avuto una grande stagione. Stiamo parlando del centrocampista spagnolo Fabiàn Ruiz che è scontento al PSG.

L’annata di Fabian Ruiz, al PSG, non è stata positiva. Anche se, nelle ultime partite, sembra essersi ambientato col club parigino. Tuttavia, il portale juvenews, ha riferito che il centrocampista ex Napoli potrebbe aggregarsi alla formazione bianconera insieme al ds Cristiano Giuntoli: “Il centrocampista del Paris Saint-Germain Fabian Ruiz, per il momento ha le idee chiare e sembra essersi ambientato a Parigi. Il suo nome tuttavia è stato accostato alla Juventus, anche se il suo contratto con i francesi scadrà nel 2027“.

“Tuttavia, l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus potrebbe anche far cambiare idea allo spagnolo: il ritorno in Serie A non è da scartare del tutto […]. Fabian Ruiz potrebbe essere il nuovo regista bianconero, ma potrebbe anche essere spostato nella posizione di mezz’ala sinistra”.

Fabian quest’anno a Parigi ha avuto un minutaggio davvero basso. Lo spagnolo vuole ritornare protagonista e soprattutto vuole riprendersi la maglia da titolare della sua nazionale. Giuntoli probabilmente sarà pronto a dargli una grande chance con la casacca bianconera.