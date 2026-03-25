Giuntoli: “Anguissa? Forte, ma con un limite”

Le parole di Cristiano Giuntoli su Frank Anguissa raccontano bene quanto il centrocampista del Napoli sia cresciuto negli ultimi anni. L’ex direttore sportivo azzurro, infatti, non ha mai nascosto di credere molto nel giocatore, pur riconoscendogli un limite

Il forte difetto di Anguissa

Quando Anguissa arrivò a Napoli, Giuntoli lo volle con decisione, convinto delle sue qualità fisiche e tecniche. Tuttavia, secondo il dirigente, il camerunense aveva un difetto: una certa discontinuità nelle prestazioni, soprattutto dal punto di vista della concentrazione durante la partita.

Con l’arrivo di Antonio Conte, però, qualcosa è cambiato. Il tecnico ha lavorato molto sul giocatore, riuscendo a tirare fuori una versione più completa e affidabile. Oggi Anguissa è diventato un punto fermo del centrocampo, capace non solo di recuperare palloni, ma anche di inserirsi e rendersi pericoloso in fase offensiva.

Valorizzato a dovere

Conte ha saputo valorizzare le sue caratteristiche, chiedendogli maggiore continuità e presenza nei momenti chiave della gara. Il risultato è un giocatore più maturo, decisivo e sempre più centrale nel progetto della squadra. La trasformazione di Anguissa è un esempio chiaro di quanto il lavoro di un allenatore possa incidere sulla crescita di un calciatore. Da talento ancora incompleto a protagonista: il passo è stato importante. E oggi, guardando le sue prestazioni, viene da pensare che quel limite individuato da Giuntoli sia stato in gran parte superato. Merito del giocatore, ma anche di un allenatore che ha saputo credere in lui e migliorarlo giorno dopo giorno.