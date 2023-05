Giuntoli aspetta solo la Juventus

Il Napoli, campione d’Italia, ha raggiunto questo traguardo grazie sopratutto a due personalità, ovvero quelle di Giuntoli e Spalletti. Il dirigente Cristiano Giuntoli è riuscito negli ultimi anni ha creare una squadra che può competere in tutte le competizioni. Gli azzurri sono riusciti a far paura anche ai più grandi top club europei. Perfino Pep Guardiola ha fatto i complimenti a Spalletti ed al Napoli.

Il futuro di Giuntoli però sembra essere lontano dalla città di Napoli. Il ds partenopeo ha deciso, pur avendo un contratto valido sino a Giugno 2024, che la sua avventura in Campania è finita. Ora sta aspettando solo di firmare un contratto con la Juventus. Di questa trattativa ne stanno parlando tutti i maggiori quotidiani sportivi. Anche Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha commentato così il possibile approdo di Giuntoli alla Juve:

“Cristiano Giuntoli ha scelto la Juve, ha un accordo per un contratto triennale, con la possibilità di portare con lui Pompilio e Stefanelli. Negli ultimi giorni Aurelio De Laurentiis ha voluto rinviare, prendendo tempo, il summit che era stato programmato prevedibilmente per la prossima settimana. La Juve ha Allegri sotto contratto per altri due anni, cifre importantissime e quindi è giusto aspettare. Ma se potesse decidere Giuntoli, il suo preferito sarebbe Spalletti dopo due stagioni di piena sintonia.”

E così spunta una clamorosa ipotesi di vedere Luciano Spalletti alla Juventus. Il mister toscano ha riportato il Napoli al tricolore dopo 33 anni di storia. E’ diventato un idolo per i tifosi partenopei che sperano di tenerlo il più possibile ai piedi del Vesuvio. Giuntoli invece, dopo un gran lavoro, lascerà la dirigenza azzurra e sposerà il progetto bianconero.

Con Giuntoli, in realtà, anche un ex Napoli potrebbe decidere di approdare a Torino. Stiamo parlando del centrocampista spagnolo Fabiàn Ruiz che non sta vivendo una grande stagione al PSG. Fabian vuole tornare protagonista e vuole riprendersi la maglia della nazionale spagnola. Sceglierà la Juve per riscattarsi?