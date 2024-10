Giuntoli aveva in mano l’erede di Kim: Natan fu un ripiego

Cristiano Giuntoli sembrava avesse trovato l’erede di Kim Min Jae per il Napoli, salvo poi vederselo sfumare all’improvviso

Kim Min Jae lasciò un solco immenso all’interno della difesa del Napoli quando andò via. Era arrivato dal Fenerbahce per sostituire l’insostituibile Kalidou Koulibaly, riuscendo anche a fare meglio. Poi, però, la chiamata che aspetti da tutta una vita: una big, in questo caso il Bayern Monaco, bussa alla tua porta e decidi sia il momento di andare via da Napoli. Non che il Napoli si possa considerare una squadra piccola, certo, ma il fascino europeo dei bavaresi poteva offrire ben altri palcoscenici al sud coreano.

Cristiano Giuntoli prese atto della decisione dell’asiatico di andar via e iniziò a sondare il mercato. Un mercato che non vedeva troppi top player, ma tante scommesse su cui potenzialmente puntare. Una tra queste doveva essere il sostituto di Kim Min Jae, ma quasi tutti sfumarono.

L’indiscrezione e il retroscena sull’arrivo di Natan

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, Natan non era il prescelto per sostituire il sud coreano. Infatti, l’ex Red Bull Bragantino – attualmente in prestito al Real Betis in Spagna – è arrivato come ripiego dopo che saltarono ben due obiettivi.

Il primo? Maximilian Kilman, difensore inglese con passaporto ucraino che al tempo giocava con il Wolverhampton. Ora è nella rosa del West Ham, ma il passaggio ad un’altra squadra saltò per poco. Infatti, il Napoli dovette rinunciare per via del rinnovo per 5 anni del calciatore inglese. I 25 milioni destinati per lui furono dirottati in tentativi per Robin Le Normand della Real Sociedad, che però non riuscirono a prendere. Così, il Napoli prese Natan.