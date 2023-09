Giuntoli aveva in mente un altro tecnico per il Napoli

In questa calda estate di mercato a lasciare il Napoli è stato il dirigente sportivo Cristiano Giuntoli. Il ds ha fatto parte della crescita esponenziale del Napoli degli ultimi anni. Con la sua guida e la sua capacità di vederci lungo sui calciatori ha fatto arrivare ai piedi del Vesuvio ottimi calciatori. I due che hanno stupito di più sono stati sicuramente Kvaratskhelia e Kim.

Quest’anno ha lasciato Napoli anche il tecnico toscano Luciano Spalletti. AL suo posto è arrivato Rudi Garcia voluto fortemente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico francese ha vinto due delle tre gare che ha giocato in campionato. Ma se Giuntoli fosse rimasto a Napoli, probabilmente non sarebbe andata così. Il tecnico prescelto sarebbe stato un altro.

Valter De Maggio, nel corso del suo intervento ai microfoni di Giochiamo D’Anticipo, programma in onda su Televomero, ha svelato un retroscena che ha per protagonista proprio l’attuale dirigente della Juventus: “Se Giuntoli fosse rimasto a Napoli, il nuovo allenatore dei partenopei sarebbe stato Thiago Motta“. L’attuale tecnico del Bologna sta facendo davvero bene in rossoblu e sarebbe stata un ottima alternativa a Garcia.

De Maggio ha poi parlato anche di Natan. Il brasiliano, come è noto, non ha ancora debuttato con la maglia azzurra: “Sarebbe grave se non lo vedessimo in campo fino a ottobre”. E si, sarebbe davvero un peccato se il sostituto naturale di Kim non giocasse per più di un mese. La società dopo aver venduto al Bayern il coreano ha acquistato questo difensore che però per oggi è un oggetto misterioso.

Insomma con Cristiano Giuntoli probabilmente tante cose sarebbero andate diversamente ma ora il dirigente si trova alla Juventus ed ha già iniziato un nuovo ciclo.