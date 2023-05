Giuntoli convinse ADL su…

Cristiano Giuntoli nelle ultime stagioni è riuscito a portare a Napoli dei veri e propri talenti. Il direttore sportivo è stato molto bravo a riuscire a compattare una rosa completa con giocatori pagati ad un prezzo non elevato. Nella scorsa finestra estiva di mercato sono arrivati ai piedi del Vesuvio Kim per circa 20 milioni e Kvaratskhelia per 10 milioni di euro. Qualche anno fa invece Di Lorenzo fu pagato all’Empoli solo otto milioni.

Molto probabilmente il ds questa estate dirà addio alla squadra partenopea. Probabilmente proseguirà la sua carriera alla Juventus. Tra i tanti talenti scovati da Giuntoli, uno dei più cristallini è quello di Victor Osimhen. Come ricorda Il Mattino, fu Giuntoli che convinse Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, a puntare su Osimhen, attaccante dei partenopei all’epoca al Lille, per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Adesso il nigeriano ne vale il doppio.

Osimhen si è rivelato un vero e proprio bomber. Ha segnato in questo campionato venticinque reti e guida attualmente la classifica dei cannonieri. Molto probabilmente vincerà questo premio perché si trova a più quattro reti dall’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Il nigeriano ha fame di vittorie e vuole vincere il premio di capocannoniere della Serie A.

Vuole passare a tutti i costi alla storia del Napoli come il quarto re dei marcatori dopo Diego (15 reti, 1988), Cavani (29, 2013) e Higuain (36, 2016). Nell’ultima giornata, a Bologna è stato protagonista di una grande prestazione e di una doppietta. Domenica vorrà chiudere il campionato sicuramente nel migliore dei modi, segnando ancora una volta al Maradona.

Giuntoli fece di tutto per averlo, puntava davvero tanto su di lui. Lo vedeva bene nel gioco del Napoli. Aveva intravisto in lui le sue grandi doti atletiche, la sua accelerazione e sopratutto la sua voglia di non fermarsi mai. ADL ancora una volta ha un grande talento in rosa e chiunque busserà alla porta del Napoli dovrà portare con sé più di 130 milioni di euro.