Giuntoli e l’affare Ndombele: perché ADL non l’ha riscattato per 35 milioni di euro

Tanguy Ndombelè dopo l’anno in prestito ai piedi del Vesuvio non è stato riscattato ed è ritornato al Tottenham. Gli inglesi hanno chiesto ai partenopei per il riscatto circa 35 milioni di euro, cifra che il patron De Laurentiis non ha voluto investire per il francese.

Per un panchinaro la società partenopea non voleva spendere una cifra simile e per questo motivo la scelta è infine andata su Cajuste, una scommessa che fino a questo momento ha mostrato buone cose.

Arrivato in Campania lo scorso anno su indicazione di Cristiano Giuntoli, è stato un calciatore importante per la squadra azzurra per la vittoria dello Scudetto, ma il suo rendimento è sempre stato sotto la media.

Attualmente è in prestito in Turchia, al Galatasaray, dove il calciatore ha deciso di trasferirsi dopo il rifiuto in estate al Genoa.

Durante la scorsa estate il Napoli aveva anche pensato di riscattarlo, ma non alle cifre proposte dal club inglese. Dopo l’addio di Giuntoli, infatti, il presidente azzurro ha cambiato obiettivi.