Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è pronto a fare le valigie. Secondo i maggiori quotidiani sportivi il ds partenopeo è pronto a provare una nuova esperienza in un top club. Dalla voci di mercato sembra che sia la Juventus che la Lazio sono pronte ad investire su Giuntoli. La Juventus ha bisogno di rivoluzionare la squadra e con le mosse del direttore sportivo partenopeo il cambiamento può avvenire. La Lazio invece ha salutato Igli Tare ed è in cerca di una nuova figura.

Giuntoli è attualmente a casa fermo in balia del suo destino. Secondo quanto scrive quest’oggi il Corriere dello Sport, il dirigente ha detto ad Aurelio De Laurentiis che ritiene concluso il suo rapporto e il presidente gli ha risposto che dovrà rispettare comunque il contratto fino al 2024. La situazione è assai complessa. L’ultima volta che il presidente ha parlato di Giuntoli è stata nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro.

Sarà difficile capire come si evolverà la situazione. Giuntoli è sicuro di lasciare Napoli e ADL sta cercando in tutti i modi di trattenerlo, almeno per un altro anno. La Juventus vorrebbe il dirigente azzurro a tutti i costi ed aspetta alla porta.

Il patron invece ha fatto capire chiaramente di non aver bisogno di un nuovo manager avendo già a disposizione una squadra di management. Aurelio De Laurentiis ha anche aggiunto che la figura del direttore sportivo è importante ma non determinante: “Non ho bisogno di un nuovo manager, c’è una squadra di management. Cristiano Giuntoli il capo? Lui è un diesse. Ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024, quindi non vedo il motivo della domanda”.

In realtà però sembra che il Napoli abbia contattato diversi dirigente sportivi. Ci sono stati dei contatti con Accardi, ds dell’Empoli, che però non sono andati a buon fine ed anche il dirigente del Bari Ciro Polito.