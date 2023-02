Giuntoli ha messo gli occhi su Baldanzi

Questo strabiliante Napoli prepara la prossima partita di campionato dopo aver distrutto l’Eintracht Francoforte in UEFA Champions League. Nessuno ad inizio anno credeva in questa squadra, era data nei sondaggi come squadra che doveva lottare per il quarto posto. Gli unici che credevano davvero in questo progetto erano il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Tutto ovviamente è stato abbellito dal lavoro meraviglioso di Luciano Spalletti.

Il direttore sportivo si gode tutti gli elogi ma nel frattempo già è pronto a chiudere un colpo nella prossima finestra di mercato. La sua bravura è ormai conosciuta da tutti e difatti con gli acquisti fatti quest’anno sta portando il Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa. Ma non è finita qui, perché il ds partenopea ha già individuato un calciatore che farà impazzire i napoletani. Il colpo di Giuntoli è un vero e proprio gioiello per il futuro.

Stiamo parlando del fantasista dell’Empoli Tommaso Baldanzi. Qualcuno lo paragona addirittura al miglior Cassano di Bari ma viene visto da molti come uno dei talenti più limpidi del calcio italiano. Il Napoli ha individuato in lui il colpo del futuro e Giuntoli lavora a fari spenti per anticipare la concorrenza.

Aurelio De Laurentiis ha “occhio clinico”, ama portare in maglia azzurra i migliori talenti emergenti del calcio italiano e mondiale. Con lo scouting del direttore sportivo ha dato il benestare all’acquisto del miglior calciatore in prospettiva del calcio italiano che sabato prossimo sarà in scena in Empoli-Napoli.

Baldanzi in questa stagione ha giocato quattordici partite segnando quattro reti. E’ un punto fermo del gioco dell’Empoli in quanto crea occasioni limpidi per i suoi attaccanti. E’ un classe 2003, trequartista moderno con il fiuto del gol. Ha tanta voglia di fare bene e con le sue qualità siamo sicuri che potrà dire la sua in qualsiasi squadra giochi.